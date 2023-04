Un appel surprise pour Lionel Messi ?

Thomas Bourseau

L’avenir de Lionel Messi déchaîne la presse spécialisée. Annoncé sur le retour au FC Barcelone à l’issue de son contrat au PSG, Messi pourrait avoir subtilement été interpellé par Emiliano Martinez.

Lionel Messi a fini le jeu le 18 décembre dernier en remportant la Coupe du monde avec l’ Albiceleste. L’international argentin a donc mis ses mains sur tous les trophées majeurs en club et en sélection et ne devrait plus disputer de Mondial comme il l’a fait savoir avant la compétition. L’occasion pour Emiliano Martinez de l’interpeller ces dernières semaines pour qu’il poursuivre avec l’Argentine.

Emiliano Martinez a envoyé un premier message à Lionel Messi

« J’espère que non (qu’il n’arrêtera pas, ndlr). Je lui ai dit après le match, j’espère que ce n’est pas ta dernière Coupe du Monde. Il lui a fallu si longtemps pour remporter des titres pour l’équipe nationale et maintenant nous avons remporté trois finales d’affilée, pourquoi ne pas continuer à essayer avec plus de finales ». Et à présent, Emiliano Martinez a laissé le doute planer quant à l’avenir de Lionel Messi avec une surprenante déclaration.

«J'essaie d'amener des amis argentins à Villa»