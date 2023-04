Surprise, une star va signer au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG prépare un énorme ménage et plusieurs joueurs devraient partir, y compris certaines stars, à l’image de Lionel Messi. En revanche, la situation pourrait être bien différente avec Sergio Ramos dont la prolongation serait finalement en bonne voie avec le club parisien.

Après une première saison plus que délicate, notamment marquée par de gros pépins physiques, Sergio Ramos est bien plus en forme puisqu'il est l'un des joueurs les plus utilisé du PSG. Néanmoins, son contrat s'achève en juin prochain, et la tendance ces dernières semaines était clairement à un départ compte tenu de la volonté du club de réduire sa masse salariale.

PSG : Coup de théâtre, Mbappé a lâché une bombe sur son transfert https://t.co/Csdv9lCqOl pic.twitter.com/B0j357PzTg — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Sergio Ramos finalement vers une prolongation ?

Mais AS annonce une toute autre issue à ce dossier. En effet, selon le média espagnol, Sergio Ramos devrait finalement prolonger au PSG. L'optimisme régnerait même dans ce dossier. Il faut dire que le club de la capitale serait inquiet par les problèmes de dos de Milan Skriniar qui doit s'engager à Paris cet été.

Destin opposé pour Lionel Messi

En revanche, concernant l'autre star du PSG en fin de contrat, la tendance semble bien différente. En effet, Lionel Messi est bien sur le départ et un retour au FC Barcelone semble même prendre forme.