«Tu perds ton premier amour», le divorce compliqué à l’OM !

Ancien attaché de presse de l’OM, Yann Guerin avait réalisé l’un de ses rêves en travaillant pour le club phocéen. Mais voilà que l’aventure marseillaise s’est terminée et la fin n’a pas été la meilleure pour celui qui travaillait pour le club phocéen. Un départ qui est d’ailleurs resté quelque peu en travers de la gorge de Yann Guerin.

Pour Yann Guerin, c’est du côté de l’OM que tout a commencé pour lui dans le monde du football. Un rêve devenu alors réalité pour celui qui était fan du club phocéen. « Depuis le départ, j’ai voulu avoir cet objectif de travailler dans un club de foot. Le monde de la communication, c’est devenu une évidence. J’ai essayé de rentrer dans un club par le biais de la communication et j’ai eu la chance de rejoindre l’OM en stage quand j’avais 21 ans. (…) Mon choix était très rapide, l’OM m’a dit ok et c’était mon club de coeur quand j’étais plus jeune », a-t-il expliqué pour Colinterview.