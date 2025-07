«Tu la fermes», le boss de l’OM bloque son transfert !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rétrogradé en deuxième division suite à l’affaire VA-OM, le club phocéen voit alors de nombreuses stars s’en aller à l’époque. Ce n’est en revanche pas le cas de Fabien Barthez qui sera resté à Marseille. Il faut dire que celui qui deviendra par la suite champion du monde n’avait pas trop le choix, la faute à Bernard Tapie, alors patron de l’OM.

Recruté en 1992 par l’OM en provenance de Toulouse, Fabien Barthez sera resté jusqu’en 1995. Le gardien avait alors rejoint l’ AS Monaco . Un départ qui aurait pu intervenir quelques mois plus tôt. En effet, avec la relégation en deuxième division de l’ OM, Barthez avait la possibilité de rejoindre un autre club, mais Bernard Tapie avait fermé la porte à double tour.

Fabien Barthez a donc joué avec l’ OM en deuxième division. Pour La Voix des Gardiens, l’ancien Olympien raconte d’ailleurs : « Pourquoi je fais le choix de rester en deuxième division à l’OM ? Tapie ne me laisse pas le choix. J’avais des clubs qui m’appelaient, mais lui ne m’a pas laissé le choix. Il m’a dit : « Tu la fermes, tu restes ici » ».

« On avait un super groupe, on s’éclatait »

« C’était folklorique d’aller en deuxième division ? Oui, je faisais 84kg, je jouais d’une main et on avait un super groupe, on s’éclatait. J’étais encore un gamin, j’avais 22 ans », a poursuivi Fabien Barthez sur cette expérience en deuxième division.