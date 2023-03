Trompé, Zidane va enfin retrouver le sourire

Thomas Bourseau

Alors qu’il voulait l’équipe de France, la fédération lui a préféré Didier Deschamps, de quoi pousser Zinedine Zidane à revoir ses plans. Souhaitant retrouver le Real Madrid, Carlo Ancelotti devrait bel et bien lui céder sa place.

En juin 2022, dans le cadre d’une interview accordée à L’Equipe pour le 50ème anniversaire de Zinedine Zidane, le champion du monde 98 déclarait sa flamme à l’équipe de France et évoquait son désir de prendre les rênes de l’effectif des Bleus après Didier Deschamps dont le contrat expirait en décembre 2022 à l’époque. Finalement, la Fédération française de football a prolonge le bail du sélectionneur, poussant Zidane à explorer d’autres pistes pour son retour aux affaires.

Le rêve bleu s’est évaporé, retour au Real Madrid pour Zidane ?

Eloigné des terrains depuis mai 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane aimerait une nouvelle fois s’occuper de l’équipe première merengue. C’est du moins l’information communiquée par L’Equipe dernièrement. Et bien que Carlo Ancelotti soit sous contrat jusqu’en juin 2024 à la Casa Blanca, une saison blanche pourrait sceller son avenir et engendrer son licenciement selon Relevo . Pour Ancelotti, la suite semble s’écrire au Brésil comme Ederson l’a affirmé.

Ederson l’avoue, Ancelotti se rapproche de la Seleçao