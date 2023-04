«Très mauvaise recrue», une star du PSG prend cher

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le PSG lors du mercato estival 2021, Gianluigi Donnarumma peine encore à trouver son rythme de croisière au sein du club de la capitale. Et Daniel Riolo estime que le gardien italien, depuis son arrivée au PSG, affiche un niveau de jeu désastreux et n’a pas été le renfort espéré.

Alors que le PSG traverse une période sportive très délicate et reste notamment sur deux défaites consécutives en championnat, les grands noms de l’effectif sont logiquement pointés du doigt. À commencer par Gianluigi Donnarumma, le gardien italien du PSG, qui est régulièrement critiqué par les observateurs pour ses erreurs parfois fatales au club de la capitale.

« Il est nul »

Et dans l’After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo s’est lâché au sujet du portier italien du PSG et de son niveau de jeu depuis sa signature libre en 2021 : « Donnarumma est nul. C’est une très mauvaise recrue et dieu sait que ce gardien à l’Euro m’a fait tripper, mais je suis objectif au PSG c’est une catastrophe », estime Riolo.

Navas écarté, Riolo ne comprend pas