Transferts - Virgil van Dijk au PSG : La révélation en direct !

Alors que le PSG avait éliminé Liverpool de la Ligue des Champions la saison passée, Virgil van Dijk s’était permis quelques appels du pied en direction du club francilien étant donné que son contrat avec les Reds arrivait à expiration à l’époque. Et Daniel Riolo explique que le PSG n’a pas été sensible au profil du robuste défenseur néerlandais.

Souvenez-vous, au terme d’un suspense insoutenable et d’une séance de tirs au but mythique à Anfield, le PSG avait éliminé Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Au terme de cette rencontre, Virgil van Dijk (34 ans), dont l’avenir faisait à l’époque beaucoup parler étant donné qu’il arrivait en fin de contrat avec les Reds, envoyait quelques appels du pied à peine masqué envers le PSG.

Van Dijk : opération séduction au PSG ? « Bravo au PSG, ils ont été très bons sur les 2 matches. Ils ont la qualité pour faire mal à n’importe quel adversaire. Leur entraîneur Luis Enrique en a fait une très bonne équipe », avait lâché van Dijk après le match sur Canal +, avant de réitérer quelques semaines plus tard dans L’EQUIPE : « J'avais été très impressionné par le style de jeu du PSG, par la qualité individuelle de ses joueurs et par les efforts que ceux-ci avaient réalisés (…) Les Parisiens sont passés, bravo à eux. Actuellement, ils sont dans une très bonne dynamique, guidés par un très bon manager dont ils ont parfaitement adopté les principes de jeu ».