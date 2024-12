Transferts : Une star annoncée au PSG, «il y a une vraie possibilité»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mohamed Salah pourrait bien vivre ses derniers moments du côté de Liverpool. En fin de contrat avec les Reds, l’Egyptien pourrait s’en aller librement à l’issue de la saison. Où pourrait alors s’écrire son avenir ? Aux dernières nouvelles, ça serait chaud avec le PSG. Alors que ce n’est pas la première fois que Salah est associé avec le club de la capitale, cette fois, ça semble bel et bien possible que cela se réalise.

Si le PSG a décidé d’en terminer avec sa politique des grands noms, voilà que ça pourrait bien changer d’ici quelques mois. En effet, le club de la capitale pourrait profiter d’une grosse opportunité de marché. Celle-ci se nomme Mohamed Salah. Aujourd’hui à Liverpool, l’Egyptien est en fin de contrat et ses dernières déclarations ont jeté un froid sur son avenir chez les Reds. A 32 ans, Salah pourrait alors partir librement à l’issue de la saison et le PSG pourrait l’engager pour 0€. « Les deux parties discutent depuis longtemps déjà. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au Paris-Saint-Germain », a d’ailleurs annoncé un proche du dossier pour L’Equipe.

PSG : Tensions avec Luis Enrique, les coupables sont désignés en direct ! https://t.co/YVXmul6zlI pic.twitter.com/GYK06piTvm — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« Il est en discussion avec le PSG »

Journaliste pour le quotidien sportif, Loïc Tanzi en a rajouté une couche sur le plateau de L’Equipe de Choc concernant la possible arrivée de Mohamed Salah au PSG. En direct, il a alors lâché : « Il est en discussion avec le PSG. Il a dit plusieurs fois dans les médias britanniques que ça sentait un peu la fin pour Liverpool. Autour de lui, on dit clairement qu’on est en discussion avec le PSG. Aujourd’hui, il y a une vraie possibilité pour qu’il arrive à Paris. Pour la première fois, lui ouvre la porte à un départ au PSG ».

« Le discours est différent à Paris »

Le fait est que la version du PSG est largement différente en ce qui concerne ses rumeurs annonçant Mohamed Salah dans la capitale française pour la saison prochaine. En effet, Loïc Tanzi a expliqué : « Le discours est différent à Paris où on dément être en discussion avec Salah. Le président Al-Khelaïfi connait bien Salah, mais ça ne va pas plus loin. On dit attention, il est en fin de contrat peut-être qu’il utilise le PSG pour prolonger à Liverpool ».