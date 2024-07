Transferts : Un attaquant attend le feu vert, l’OM donne sa réponse !

Thomas Bourseau

À un mois de la clôture du mercato estival, programmée pour le 30 août en France, l’OM se doit de dénicher un successeur à Pierre-Emerick Aubameyang parti en Arabie saoudite. Eddie Nketiah plairait aux décideurs marseillais, mais certainement pas au prix réclamé par Arsenal. En parallèle, un accord de principe entre le joueur et l’OM est annoncé.

Et si le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang n’était autre… qu’Eddie Nketiah ? L’avent-centre de 25 formé à Chelsea et Arsenal n’a connu que les Gunners chez les professionnels à l’exception d’un prêt à Leeds United en période de Covid-19. Barré par la concurrence de Gabriel Jesus et de Kai Havertz à Londres, Nketiah ne voit pas le onze de départ de Mikel Arteta lui être accessible.

Eddie Nketiah dit oui à l’OM, accord salarial trouvé

Est-ce pour cela que malgré son amour confessé à Arsenal en 2022 par le biais d’une interview pour The Daily Telegraph pourrait prendre fin d’ici la fin du mercato estival ? Selon Graeme Bailey, Eddie Nketiah serait parvenu à trouver un accord de principe avec l’OM sur le plan salarial. Il ne manquerait plus qu’à témoigner d’une même issue entre l’Olympique de Marseille et Arsenal sur les modalités de l’opération.

Arsenal attend 60M€, l’OM renégocie !

Mais hélas, ce serait sur ce point que les positions divergeraient. Et pour cause, le journaliste d’HITC Football annonce ces dernières heures qu’Arsenal réclamerait 60M€ à l’OM pour le transfert d’Eddie Nketiah. Une somme folle pour l’Olympique de Marseille qui refuserait catégoriquement de la régler. De quoi pousser le club phocéen à discuter davantage avec Arsenal afin de trouver un autre accord.