Transferts : Ronaldo reçoit trois réponses pour son mercato, le ton est donné

Sans club depuis la rupture de son contrat le 22 novembre dernier à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait ne pas avoir la possibilité de rejoindre le PSG, Chelsea ou encore le Sporting Lisbonne. De quoi le pousser à penser à Al-Nassr…

Cristiano Ronaldo pourrait ne pas voir l’un de ses rêves se réaliser. Dans la foulée de la rupture de son contrat avec Manchester United le 22 novembre dernier, la Gazzetta dello Sport a évoqué les deux destinations rêvées par le quintuple Ballon d’or : le PSG et Chelsea. Pour ce qui est du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé à Sky Sports qu’il n’y avait pas de place pour Ronaldo au sein de l’attaque actuelle du PSG.

Cristiano Ronaldo n’a pas de nouvelle de Chelsea…

Pour ce qui est de Chelsea, Cristiano Ronaldo n’aurait toujours pas reçu de réponse de la part du comité de direction des Blues d’après les informations divulguées par Foot Mercato ce mardi. En Angleterre, il est stipulé que les hauts décideurs de Chelsea seraient toujours dans le flou quant à une offensive pour le quintuple Ballon d’or.

…idem pour le Sporting Lisbonne, direction Al-Nassr ?