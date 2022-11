Transferts - Real Madrid : Une opération à 350M€ en préparation sur le mercato ?

Pierrick Levallet

Dans l'optique de rajeunir l'effectif du Real Madrid, Florentino Pérez scruterait le marché des transferts à la recherche des meilleures options. Le président madrilène aurait d'ailleurs identifié ses deux prochaines cibles puisqu'il voudrait attirer Erling Haaland et Jude Bellingham à la Casa Blanca. L'opération pour les deux joueurs, elle, devrait atteindre une somme démentielle.

Alors que Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos sont toujours étincelants, le Real Madrid ne serait pas contre préparer l’avenir. Au milieu de terrain, le club madrilène a déjà recruté Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Mais ce ne serait pas suffisant pour Florentino Pérez, qui ne serait pas réticent à l’idée d’apporter un peu de sang neuf dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Dans le même temps, le président du Real Madrid chercherait le successeur de Karim Benzema. Et il aurait peut-être déjà identifié ses deux pistes.

Mercato - PSG : Pour un transfert à 150M€, ça s’agite en coulisse https://t.co/6v8lakIsty pic.twitter.com/H3BdA8gmrc — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Haaland et Bellingham de nouveau ensemble au Real Madrid ?

Selon les informations de AS , le Real Madrid aurait un grand rêve sur le mercato. Le club madrilène voudrait réunir le duo qu’Erling Haaland et Jude Bellingham formaient au Borussia Dortmund. Les deux joueurs s’entendraient à merveille et les Merengue verraient d’un bon œil l’arrivée des deux joueurs.

Une opération à 350M€ pour les deux joueurs

Une chose est sûre, le Real Madrid va devoir sortir le chéquier pour attirer Erling Haaland et Jude Bellingham. Le Norvégien disposerait d’une clause libératoire de 200M€ dans son contrat avec Manchester City. L’Anglais, quant à lui, est pour le moment estimé à 150M€. Au total, le Real Madrid devra débourser au moins 350M€ pour recruter les deux pépites.