Transferts : Quand l’ASSE a recalé une star internationale

Publié le 19 juillet 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement reléguée en Ligue 2 au terme d’une saison très décevante, l’ASSE va donc devoir préparer l’avenir en revoyant ses ambitions à la baisse fort logiquement sur le plan financier. D’ailleurs, l’histoire aurait pu être bien différente pour les Verts puisqu’il avait mis à l’essai un certain Javier Pastore avant qu’il n’explose en Italie et au PSG.

Pour l’ensemble des supporters du PSG, Javier Pastore restera le premier transfert XXL de l’ère QSI (recruté pour 42M€ à l’été 2011, juste après le rachat du club par le Qatar) ainsi qu’un magicien de grand talent sur le terrain. Et même si ses fragilités physiques ont ternis son passage de sept ans au Parc des Princes, Pastore a laissé un bon souvenir d’ensemble au PSG ainsi qu’en Ligue 1. Et peu de gens le savent, mais l’histoire du meneur de jeu argentin avec le football français n’a pas débuté avec Paris…

Pastore a fait un essai à l’ASSE

Les faits remontent à 2006 lorsque Javier Pastore, alors âgé de 17 ans, passait un essai du côté de l’ASSE. Omar Da Fonseca, qui était responsable du recrutement des Verts à cette époque, s’est remémoré le passage de Pastore et l’avait raconté en février 2018 au micro d’Europe 1 : « Il appartenait à un club argentin dont l’ASSE était l’actionnaire principale, et j’étais allé le voir. Il avait fait 250 petits ponts dans un match où je le supervisais et ensuite il est venu à Saint-Etienne. Il est resté un peu plus d’un mois, sauf qu’à cette époque on faisait faire toutes ces épreuves physiques », se rappelle Da Fonseca.

Les tests physiques de Pastore étaient mauvais

Il poursuit sur la condition physique de Javier Pastore à l’époque qui n’avait pas convaincu l’ASSE : « Au test de Cooper, je sais plus, il fallait faire plus de 3.000 et il avait fait 2.400 et avait même vomi. Ensuite, alors qu’il fallait courir 80 mètres en 8 secondes, lui il avait mis 11 secondes, donc les paramètres étaient dans le sens qu’on ne pouvait pas sentir qu’il pourrait devenir joueur de football ». En clair, l’ASSE a rapidement compris qu’elle ne donnerait pas suite à cet essai de Javier Pastore, et pourtant…

