Transferts - PSG : Zaïre-Emery confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement engagé jusqu'en 2029 avec le PSG, Warren Zaïre-Emery fait l'objet de certains rumeurs de transfert en Espagne. Mais le jeune milieu de terrain de 19 ans semble très clair dans son discours : il confirme être toujours autant épanoui au sein de son club formateur, et la direction du PSG compte elle aussi toujours autant sur son titi.

Warren Zaïre-Emery sur le départ au PSG, faut-il vraiment y croire ? Selon les dernières informations de Defensa Central, l'entourage du jeune milieu de terrain de 19 ans l'aurait proposé à plusieurs grosses écuries européennes : le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City et Arsenal, en vue d'un transfert lors du prochain mercato estival. Mais le jeune titi du PSG a les idées claires pour son avenir.

« Je suis très bien à Paris » Interrogé en conférence de presse avec l'équipe de France espoirs mardi, Zaïre-Emery une nouvelle fois confirmé son intention de rester au PSG encore longtemps : « Je suis très bien à Paris. On a une bonne équipe, un bon coach, les meilleures conditions pour performer. J’ai parlé avec le coach, avec mes coéquipiers. Ça passe par des mots, par des gestes… », confie le milieu de terrain, engagé jusqu'en 2029 avec le PSG.