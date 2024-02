Transferts - PSG : Une star est réclamée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement pointé du doigt pour ses erreurs avec le PSG, Gianluigi Donnarumma serait-il plus épanoui en revenant dans un club de Serie A ? Sébastien Frey, qui suit de près l’évolution de la carrière du gardien italien du PSG, lui conseille vivement de quitter le Parc des Princes pour retourner jouer dans son pays d’origine.

Recruté libre par le PSG à l’été 2021 après la fin de son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma (24 ans) n’a pas toujours fait l’unanimité depuis son arrivée au Parc des Princes, loin de là. L’international italien a parfois coûté cher au club parisien avec des erreurs majeures, mais il reste malgré tout le titulaire indiscutables dans les cages du PSG. Sauf qu’il semble très attendu pour un retour en Serie A…

PSG : L'avenir de Kylian Mbappé révélé par... son frère ? https://t.co/2zvzrdXy8K pic.twitter.com/EX4BMrupHG — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

« Ce serait bien qu’il revienne »

Sébastien Frey, ancien gardien de but français passé notamment par l’Inter Milan et Parme, lance un appel du pied à Donnarumma : « Je ne nommerai aucune équipe, mais Donnarumma n'a que 24 ans et est très jeune. Ce serait bien qu'il redevienne un protagoniste de la Serie A et ressente le poids du maillot de l'équipe nationale. Il connaît bien mon point de vue. En fermant les yeux, je rêve de Gigio dans un grand club italien. S'il y avait des offres à sa place, j'y réfléchirais », explique-t-il dans un entretien accordé à Tuttosport .

« Il a besoin d’être protégé »