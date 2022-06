Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une offre de 50M€ bientôt envoyée pour Lewandowski ?

Publié le 28 juin 2022 à 23h15 par Thomas Bourseau

Piste chaude de Luis Campos pour le mercato estival du PSG, Robert Lewandowski pourrait snober le conseiller football du club de la capitale pour le FC Barcelone avec qui il se serait déjà mis d’accord sur les termes de son probable futur contrat. Pour parvenir à ses fins, le Barça serait sur le point de formuler une nouvelle offre qui atteindrait en tout les 50M€.

Robert Lewandowski est sans contestation possible l’un des dossiers chauds de ce début de mercato estival. Avant même que le marché des transferts n’ouvre ses portes le 10 juin dernier, Lewandowski faisait déjà parler de lui. De par ses déclarations en conférence de presse et en interview sur sa volonté de quitter le Bayern Munich cet été à une année de l’expiration de son contrat ou par le biais des multiples rumeurs sur son avenir étalées dans la presse, Robert Lewandowski est partout et notamment dans l’agenda de Luis Campos.

Malgré l’intérêt du PSG, Lewandowski serait déjà d’accord avec Barcelone

Comme L’Équipe et Foot Mercato l’ont affirmé à tour de rôle dernièrement, le conseiller football du PSG en la personne de Luis Campos compterait sur Robert Lewandowski et ferait de lui une belle piste estivale sur le marché des transferts. Pour autant, le désir premier du Polonais demeurerait de signer en faveur du FC Barcelone avec qui il se serait déjà mis d’accord à en croire les informations divulguées par SPORT sur un contrat de deux saisons avec une option pour une année supplémentaire et un salaire annuel de 12M€. Cependant et bien que le Bayern Munich soit désormais enclin à l’idée de vendre Lewandowski à condition d’y trouver son compte sur le plan financier et de dénicher en amont son successeur, le FC Barcelone peinerait à trouver un terrain d’entente pour l’indemnité du transfert avec le Bayern Munich.

🚨 FC Barcelona ma wysłać trzecią ofertę za Roberta Lewandowskiego - nawet w ciągu najbliższych 24 godzin. 40 milionów euro + bonusy. Łączna kwota w granicach 50 milionów: https://t.co/SkyuuXWEf8 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 28, 2022

Une offre du Barça de 40M€ avec 10M€ de bonus envoyée incessamment sous peu au Bayern