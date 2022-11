Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un rêve de Campos s’envole sur le mercato

Publié le 15 novembre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Bien que Luis Campos ait essuyé un échec à l’intersaison pour le transfert de Bernardo Silva, le conseiller football du PSG serait prêt à revenir à la charge. Cependant, le milieu offensif de Manchester City n’aurait à l’instant T d’yeux que pour le FC Barcelone.

Le 10 juin dernier, Luis Campos était nommé conseiller football du PSG. Au fil de son premier mercato à la tête de la section sportive du Paris Saint-Germain, le dirigeant portugais a essuyé quelques échecs sur le marché des transferts dont les pistes menant à Robert Lewandowski, Milan Skriniar ou encore Gianluca Scamacca pour ne citer qu’eux. En parallèle, Campos avait une recrue rêvée pour le PSG en la personne de Bernardo Silva comme le10sport.com vous le révélait le 3 août dernier.

Le PSG a dégainé une offre pour Bernardo Silva, refusée par Manchester City

Tout au long du mois d’août, le nom de Bernardo Silva a été lié au PSG, au point où une offre de transfert de 80M€ avait été formulée par le club de la capitale pour Manchester City, refusée par les Skyblues , comme le10sport.com vous l’affirmait en août. En parallèle, le FC Barcelone avait également tenté une approche en toute fin de mercato et n’aurait pas encore clos ce dossier, au même titre que le PSG à en croire les récentes informations d’ ESPN , et SPORT a confirmé la tendance.

Bernardo Silva veut le Barça, Guardiola prend ses dispositions