PSG : Un énorme échec se dessine pour Luis Campos sur le mercato

Publié le 2 octobre 2022 à 22h30 par Dan Marciano

Luis Campos l'a confié, il n'est pas satisfait du recrutement effectué durant l'été. La prochain mercato hivernal sera donc le moyen pour le PSG de renforcer certains secteurs comme la défense centrale ou le poste d'attaquant. Pour épauler Kylian Mbappé, le club parisien penserait à Dusan Vlahovic. Un dossier complexe selon la presse italienne.

Luis Campos et Christophe Galtier sont frustrés. Le défenseur et l'attaquant qu'ils attendaient lors du dernier mercato estival ne sont jamais arrivés à Paris. « Sur le mercato, on a été déçu de pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On aurait aimé l’avoir. On aurait aimé avoir aussi un attaquant avec un autre profil pour avoir une variété, c’est comme ça » avait lâché en conférence de presse l'entraîneur du PSG. Mais Luis Campos ne s'avoue pas vaincu et active des pistes prestigieuses pour satisfaire le coach parisien, mais aussi Kylian Mbappé, en plein doute sur le projet sportif selon certains échos.

Transferts - PSG : C'est confirmé, Campos tente un coup XXL sur le mercato https://t.co/JlxfkGOKau pic.twitter.com/yaB1JByMYL — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

Le PSG sur Vlahovic

Ce samedi, Tuttosport a confirmé que le PSG recherchait un avant-centre pour renforcer son groupe dès le prochain mercato hivernal. Comme le confirme Il Bianconero et Calciomercato.com, Luis Campos aurait arrêté son choix sur Dusan Vlahovic, lié à la Juventus jusqu'en 2026. Agé seulement de 22 ans, l'international serbe n'est arrivé à Turin qu'en janvier dernier, mais son possible transfert est déjà mentionné dans les colonnes de la presse italienne.

Vlahovic ne manque pas de prétendants

Mais selon Il Bianconero et Calciomercato.com, l e PSG n'est qu'une option parmi plusieurs pour Dusan Vlahovic. Ancienne star de la Fiorentina, l'attaquant aurait également des admirateurs en Premier League, notamment à Chelsea et à Arsenal. Le Bayern Munich serait également en embuscade dans ce dossier Vlahovic.

La réponse de la Juventus est dévoilée