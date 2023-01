Transferts - PSG : Rêve de Campos sur le mercato, il se lâche sur son avenir

Thomas Bourseau

Bernardo Silva disponible sur le marché des transferts en 2023 ? Alors que son contrat court jusqu’en juin 2025 à Manchester City, le Portugais a laissé le doute planer quant à son avenir alors qu’en parallèle, Luis Campos rêve de l’attirer au PSG.

Dès son arrivée à la tête de la section sportive du PSG en juin dernier, Luis Campos avait une vision précise pour le recrutement estival du club de la capitale. Malgré les arrivées de six recrues, le conseiller football du PSG affirmait à RMC en septembre dernier qu’il manquait une pièce du puzzle pour le satisfaire pleinement. Il semblerait que ladite pièce soit en lien avec l’échec du PSG d’avoir recruté un défenseur central.

Luis Campos rêve de Bernardo Silva

Cependant, en parallèle, Luis Campos cultivait le désir d’attirer Bernardo Silva, qu’il avait recruté en 2014 à l’AS Monaco, mais cette fois-ci au PSG. Après vous avoir révélé que Silva était perçu comme un rêve par Luis Campos, le10sport.com vous dévoilait le 18 août dernier qu’une offre de 80M€ avait été formulée à Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva par le PSG, en vain.

Bernardo Silva est paré à toute éventualité pour son mercato