Transferts - PSG : Quelle doit être la priorité de Luis Campos sur le mercato ?

La rédaction

Habitué à frapper fort sur le mercato, le PSG pourrait rester en retrait cet hiver. Nasser Al-Khelaïfi a indiqué que le club de la capitale envisageait de ne pas recruter sur le mercato, ce que vous a depuis confirmé le10sport.com. Néanmoins, la tendance pourrait changer en cas d’opportunité. Selon vous, dans quel secteur devrait alors se renforcer l’écurie parisienne ?

À partir du 1er janvier, le mercato hivernal ouvre ses portes, l’occasion pour les clubs de s’y montrer actif afin de renforcer leur effectif, et le PSG n’a pas fait exception ces dernières années. Mais cette fois-ci, le club de la capitale pourrait rester en retrait. « Nous verrons, mais je ne pense pas (qu’il y aura des recrues à l’intersaison). Nous n'avons besoin de personne. Nous devons garder la même équipe. Je pense que nous avons trouvé un esprit collectif et que nous sommes bien », a confié Nasser Al-Khelaifi durant la Coupe du monde, dans un entretien accordé à L’Équipe .

« Ce mercato, c’est difficile pour nous »

« Ce mercato, c’est difficile pour nous. On ne peut pas dire "on veut signer" , a indiqué quelques jours plus tard le président du PSG sur RMC. Pour nous, on ne veut pas signer quelqu’un. Mais on ne cible pas un joueur mais si on a une opportunité, pourquoi pas. » Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG envisage en effet de ne pas recruter durant le mois de janvier. Néanmoins, la situation pourrait évoluer en cas d’opportunité sur le mercato comme l'a indiqué Al-Khelaïfi, et Luis Campos reste à l’affût.

Un défenseur et un attaquant seraient les bienvenus