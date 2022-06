Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Qatar, mercato… L’homme qui a changé le projet QSI

Publié le 18 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Passé par la direction sportive du PSG à l’aube du projet QSI puis une seconde fois entre 2019 et 2022, Leonardo a bouclé les plus opérations du club de la capitale sur le mercato durant son règne. Et ses choix stratégiques, même s’il n’ont pas permis de remporter la Ligue des Champions, ont tout de même réussi à faire avancer le projet.

Cet été, le Qatar a pris une décision très forte en indiquant la porte de sortie à Leonardo qui a été remplacé par Luis Campos à la direction sportive du PSG. La fin règne emblématique pour le dirigeant brésilien, qui est enfin sorti du silence au sujet de son limogeage vendredi dans les colonnes de L’EQUIPE : « Mon départ qui n’a jamais été officialisé ? On en a parlé avec le club. Sans doute est-ce ma manière d’être, mais je trouve toujours un peu pathétique de dire “merci beaucoup, au revoir…” Ce n’était pas important de faire un communiqué », a d’abord expliqué Leonardo, qui a décrypté son lien très spécial avec le PSG : « Mon rapport au PSG a toujours été lié à une émotion trop forte. J’y suis arrivé comme joueur à un moment (en 1996) où le club était en ébullition, l’équipe avait gagné la Coupe des Coupes (C2),j’ai vécu un an très intense. Si je suis revenu ici en 2011, c’est parce que j’avais porté ces couleurs. Il y avait de l’affectif au moment d’arriver, au moment de partir et, même là, au moment de couper, maintenant », a assuré le directeur sportif brésilien, qui a beaucoup œuvre pour faire avancer le projet QSI ces dernières années.

Leonardo, l’architecte du PSG