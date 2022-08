Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour cette vente, Galtier et Campos ne sont pas d’accord

Publié le 6 août 2022 à 09h30 par Thomas Bourseau

Comme au LOSC par le passé, les hauts dirigeants du PSG ont pris la décision de mettre en collaboration Christophe Galtier en tant qu’entraîneur et Luis Campos en tant que conseiller football. Semblant être la plupart du temps sur la même longueur d’onde, les deux hommes auraient un point de friction au niveau du dossier Arnaud Kalimuendo.

Christophe Galtier est dans un rêve. Et ce n’est pas ses déclarations au Parisien qui affirmeront le contraire. Pour le quotidien de la capitale, l’entraîneur du PSG a partagé sa joie d’être à la tête de l’effectif du club qui a été sacré champion de France la saison passée pour la dixième fois de son histoire et qui n’est autre que la « locomotive » du football français selon lui. En travaillant de concert avec le conseiller football du PSG, en la personne de Luis Campos, Galtier a pu voir quatre nouveaux visages débarquer. Bien que Vitinha soit arrivé avant sa nomination officielle le 4 juillet dernier, Galtier a depuis pu renforcer les lignes de son effectif avec Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Cependant, le technicien du PSG attend encore trois autres renforts, tâche à laquelle se serait déjà attelé Luis Campos.

Galtier et Campos sont en symbiose

Preuve du fait que les deux hommes sont sur la même longueur d’onde, tout recrutement passe par Christophe Galtier. Pour Le Parisien, Christophe Galtier a livré une anecdote sur sa nomination au PSG qui a été dirigée par Luis Campos en personne, et qui démontre à quel point la relation entre l’entraîneur et le conseiller football du PSG est forte. « Qu’est-ce que j’ai dit à Campos quand il m’a contacté ? C‘est la meilleure idée que tu as eue de ta carrière (il explose de rire)... Non, ce n’est pas vrai. Je lui réponds : incroyable, je suis partant. Il n’y a pas eu une seconde d’hésitation. Je lui ai fait répéter quand même, pour être sûr qu’il me parle bien du PSG. Surtout qu’au départ, il m’avait juste parlé d’un gros projet. C’est avant la dernière journée de championnat, alors que je suis dans un match décisif pour faire en sorte que l’OGC Nice termine 5e ou mieux, que je reçois l’alerte annonçant Luis Campos au Paris Saint-Germain. Là, je me dis c’est donc ça le projet ».

Christophe Galtier apprécie de plus en plus Kalimuendo

Cependant, 90min révélait ces dernières semaines que Christophe Galtier commençait à être impressionné par le rendement d’Arnaud Kalimuendo et qu’il voulait continuer de le voir à l’oeuvre d’ici la fin du mercato. Et ce n’est pas Ben Jacobs qui dira le contraire. Le journaliste de CBS Sports a confié sur son compte Twitter que Galtier aurait construit une relation forte avec Arnaud Kalimuendo et aimerait le conserver cette saison, quitte à sacrifier Mauro Icardi à la place.

PSG have told Leeds they value Kalimuendo at £22m. Growing interest, including from Stade Rennais. Campos happy to sell now, but Galtier not as content. He likes Kalimuendo and has forged a strong early relationship with him. Galtier would prefer Icardi goes then club assess. — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 5, 2022

Mais Campos veut vendre Kalimuendo

De son côté, Luis Campos ne partagerait pas du tout la position de son entraîneur. À en croire le point fait par le journaliste Ben Jacobs, le conseiller football du PSG serait prêt à vendre le titi parisien si un club déboursait la somme de 26M€. Voici le prix que Campos aurait communiqué à Leeds United, club intéressé par le profil de Kalimuendo. Le Stade Rennais serait aussi sur les rangs. Reste à savoir quelle décision sera prise et qui de Kalimuendo ou d’Icardi pliera bagage.