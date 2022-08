Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier a permis de boucler un gros coup sur le mercato

Publié le 6 août 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Jeudi soir, le PSG a officialisé sa dernière recrue du mercato avec Renato Sanches qui était attendu de pied ferme depuis quelques semaines. Et son ancien mentor au LOSC, Christophe Galtier, semble avoir joué un rôle majeur dans l’arrivée du milieu de terrain portugais au Parc des Princes.

Le mercato estival bat son plein au PSG ! Après Vitinha (22 ans), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€) et Nordi Mukiele (24 ans, 15M€), Luis Campos a définitivement bouclé jeudi soir sa quatrième recrue de l’été avec la signature officielle de Renato Sanches (24 ans) pour 15M€ en provenance du LOSC. Un profil que le conseiller sportif du PSG connaissait donc très bien depuis leur collaboration chez les Dogues , et il en est de même pour Christophe Galtier qui a joué un rôle dans le choix de Sanches.

« Heureux de travailler à nouveau avec Galtier »

Pour sa première interview sur le site officiel du PSG jeudi soir, Renato Sanches a indiqué que la présence de Galtier au PSG avait forcément impact son mercato, lui qui était également courtisé par le Milan AC : « Je le connais bien ! C’est un bon coach, qui m’a beaucoup fait évoluer depuis que j’ai rejoint la Ligue 1. Ensemble, nous sommes même parvenus à gagner le championnat avec Lille. On a fait du bon travail ensemble, et je suis heureux de travailler à nouveau avec lui, ainsi qu’avec les membres de son staff. Travailler avec un entraîneur que l’on connaît facilite toujours les choses. La communication est plus simple », a confié Renato Sanches.

« J’ai échangé avec Nuno Mendes »

Mais certains joueurs du PSG ont également joué un rôle aux yeux de Renato Sanches puisque l’international portugais évoque notamment des échanges avec son compatriote Nuno Mendes avant son transfert : « Je pense que c’est le bon choix. Je suis bien sûr heureux de retrouver des compatriotes portugais. Cela peut également faciliter mon intégration. Je connais déjà Nuno Mendes et Danilo Pereira, mais pas encore Vitinha. J’ai échangé avec Nuno avant ma signature, qui m’a dit du bien du Paris Saint-Germain », explique l’ancien joueur du Bayern Munich.

« Sûr d’avoir fait le bon choix »