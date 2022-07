Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle précision sur ce deal surprenant à 15M€

Publié le 21 juillet à 11h15 par Arthur Montagne

Révélée mercredi par plusieurs médias, la piste menant à Nordi Mukiele prend clairement de l'ampleur sur le mercato du PSG. Toujours bien décidé à se renforcer sans trop entamer son budget pour les transferts, le club de la capitale devrait d'ailleurs obtenir un prêt avec option d'achat obligatoire de l'international français, qui prolongera avec le RB Leipzig avant de rejoindre le PSG.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG cherche à renforcer son secteur défensif. Dans cette optique, la priorité se nomme clairement Milan Skriniar. Cependant, les discussions avec l'Inter Milan tardent à déboucher sur un accord compte tenu du fait que le club lombard réclame 70M€ pour la dernière année de contrat du défenseur slovaque. En parallèle, le PSG s'active donc sur un autre dossier : Nordi Mukiele.

Mukiele va prolonger avant d'être prêté au PSG

Les discussions pour l'arrivée de l'international français semble d'ailleurs en excellente voie et l'idée d'un prêt avec une option d'achat obligatoire semble se dégager. Une opération similaire à celle réaliser avec Hugo Ekitike et qui permet de décaler le paiement du transfert d'un an. Cependant, dans le cas de Nordi Mukiele, son contrat s'achevant en juin 2023, il devra prolonger avec le RB Leipzig. Foot Mercato explique donc que l'idée est que l'ancien Montpelliérain étende son bail d'une saison avec le club allemand, ce qui lui permettra de rejoindre le PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire estimée à 15M€.

Galtier confirme pour Mukiele