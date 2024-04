Transferts - PSG : Nouvelle bombe sur Mbappé… à Barcelone !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2017, le PSG avait frappé très fort en recrutant Neymar ainsi que Kylian Mbappé pour renforcer son attaque. Pourtant, à en croire un ancien dirigeant du FC Barcelone, l'attaquant français était chaud à l'idée de rejoindre le club catalan plutôt que Paris au moment de quitter l'AS Monaco. Explications.

Souvenez-vous, le PSG avait explosé tous les compteurs sur le marché des transferts à l'été 2017, en lâchant 222M€ sur le transfert de Neymar ainsi que 180M€ sur celui de Kylian Mbappé. Un mercato légendaire pour le club de la capitale, et pourtant, les choses auraient pu se passer différemment pour Mbappé suite au départ de Neymar vers le PSG...

Mercato : Le PSG a trouvé le remplaçant de Mbappé, c’est 200M€ https://t.co/6CSXx2eDy7 pic.twitter.com/FguVRUgvbR — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Mbappé contacté par le FC Barcelone

En effet, alors que Kylian Mbappé appartenait encore à l'AS Monaco lors que l'opération Neymar avait été bouclée par le PSG début août, le FC Barcelone aurait tenté un énorme coup pour convaincre l'attaquant français de débarquer au Camp Nou. Interrogé par El Chiringuito , l'ancien directeur technique du Barça Javier Bordas lâche ses vérités à ce sujet.

« Il serait venu...»