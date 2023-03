Transferts - PSG : Mbappé a choisi la date de son départ !

Hugo Chirossel

Il y a bientôt un an, Kylian Mbappé repoussait les avances du Real Madrid pour prolonger son contrat avec le PSG. Cependant, l’attaquant parisien n’aurait pas oublié la Casa Blanca et inversement. Alors qu’il pourrait être libre en fin de saison prochaine, l’international français aurait informé les Merengue de son intention de les rejoindre en 2024.

Retour à la case départ pour le PSG ? Un an après avoir réussi à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui tendait alors les bras au Real Madrid, la question de son avenir risque de revenir sur la table très bientôt. Le capitaine de l’équipe de France est sous contrat jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option.

PSG : Nouvelle bombe en Espagne sur le transfert de Kylian Mbappé https://t.co/TarjPYdoVF pic.twitter.com/zNsKnsvGS5 — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

Mbappé s’interroge sur le projet du PSG

Comme l’indiquait L’Équipe , Kylian Mbappé veut des garanties pour rester au PSG, plus sportives que financières. Déçu par le nouvel échec en Ligue des champions, il attend de savoir quel sera le projet du club de la capitale. Le choix de prolonger Lionel Messi ou non et l’avenir de Neymar pourraient être des facteurs importants. Car la menace est toujours présente pour le PSG.

Mbappé au Real Madrid en 2024 ?