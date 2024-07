Transferts - PSG : Luis Enrique n’en veut plus, il dit oui à un club étranger !

Thomas Bourseau

D’ici la clôture du mercato, le PSG effectuer divers mouvements sur le marché et notamment dans le sens des départs. Manuel Ugarte serait poussé vers la sortie, puisque Luis Enrique ne compterait plus sur lui. Et le challenge proposé par Manchester United l’aurait convaincu.

Le PSG a recruté Manuel Ugarte en provenance du Sporting Lisbonne l’été dernier en levant la clause libératoire de 60M€ incluse dans son ancien contrat. Après des débuts prometteurs sous Luis Enrique, l’international uruguayen a été au fur et à mesure écarté des plans de l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique attend le départ de Manuel Ugarte

Le journaliste Duncan Castles révélait la semaine dernière que Luis Enrique refuserait de compter sur Manuel Ugarte la saison prochaine. Pire, l’Espagnol aimerait que sa direction boucle son transfert avant la fin du mercato. D’après Sky Deutschland, Manchester United pousserait considérablement pour que le milieu de terrain rejoigne le club, à l’instar de Leny Yoro (18 ans) qui arrive du LOSC.

Ugarte veut aller à Manchester United

Toujours d’après le média allemand, Manuel Ugarte aurait pris la décision de quitter le PSG si cela lui permettait de rejoindre Manchester United. L’Uruguayen serait convaincu que le projet sportif des Red Devils est fait pour lui. Reste désormais à savoir si les parties concernées trouveront un accord.