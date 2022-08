Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos finalise une nouvelle opération à 15M€

Publié le 27 août 2022 à 12h15 par Bernard Colas

Apprécié par la Juventus, Leandro Paredes devrait très prochainement s’envoler pour Turin. Ce samedi, la presse italienne annonce que le PSG finalise les derniers détails avec la formation de Serie A pour le prêt avec option d’achat de l’Argentin. Une opération estimée à 15M€.

Alors qu’Ander Herrera est annoncé avec insistance à l’Athletic Bilbao, l’Espagnol n’est pas le seul milieu du PSG proche d’un départ. Depuis plusieurs semaines, Leandro Paredes fait l’objet de discussions entre l’écurie parisienne et la Juventus, désireuse de s’attacher ses services pour renforcer son entrejeu. Des contacts positifs puisque les deux parties seraient désormais tout proche d’un accord.

« Je sais qu’il y a beaucoup d’échanges, il y en a eu entre les deux clubs », confirmait Galtier

Ce vendredi, Christophe Galtier n’avait pas caché l’existence de contacts entre le PSG et la Juve concernant Leandro Paredes, assurant néanmoins que rien n’était fait dans ce dossier. « Aujourd’hui, rien n’est fait, rien n’est acté. Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain sur lequel on s’appuie, après on verra d’ici la fin du mercato. Je sais qu’il y a beaucoup d’échanges, il y en a eu entre les deux clubs, j’ai lu qu’il y en avait eu entre Leandro et la Juventus, ce qui est normal dans une période de mercato, mais à l’heure où l’on se parle Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain. » Cependant, ce ne serait désormais plus qu’une question de temps.

Accord imminent pour Paredes