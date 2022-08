Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Un transfert à 82M€ va rapporter gros à l’ASSE

Publié le 27 août 2022 à 12h10 par Pierrick Levallet

Afin de renflouer ses caisses cet été, l’ASSE a été contrainte de se séparer de certains de ses meilleurs éléments. Mais une grosse opération en Premier League pourrait rapporter gros aux Verts prochainement. Ex-joueur stéphanois, Wesley Fofana serait très proche de Chelsea pour un montant colossal. Et dans cette transaction, l’ASSE pourrait récupérer une belle somme.

Si sportivement, les choses ne vont pas très bien du côté de l’ASSE, elles pourraient aller beaucoup mieux d’un point de vue financier. Relégué en Ligue 2, le club stéphanois a dû se séparer de certains de ses meilleurs éléments afin de renflouer ses caisses et d’alléger sa masse salariale. Toutefois, un gros chèque attendrait l’équipe de Laurent Batlles après une opération XXL en... Premier League !

Mercato - PSG : Un transfert à 82M€ est bouclé en coulisses https://t.co/cILTQNICjs pic.twitter.com/tpTr3UwcX4 — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Accord Chelsea-Leicester pour Wesley Fofana

Ce vendredi soir, RMC Sport a révélé que Leicester City et Chelsea avaient enfin trouvé un accord verbal pour le transfert de Wesley Fofana. Après plusieurs semaines de négociations, les Blues semblent avoir réussi à faire plier les Foxes pour le joueur de 21 ans. L’Equipe évoque un transfert à 82,5M€, ce qui fera de Wesley Fofana l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire. Et cela devrait bien profiter à l’ASSE.

L’ASSE va récupérer 10M€