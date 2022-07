Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Lucas Paqueta a tranché pour sa prochaine destination

Publié le 13 juillet 2022 à 23h30 par Thomas Bourseau

Les jours de Lucas Paquetá semblent être comptés du côté de l’OL. Que ce soit le club ou l’environnement du joueur, tout le monde serait prêt à tourner la page pour le bien des deux parties. L’OL attendrait 65M€, Paquetá serait emballé par la Premier League, mais ni Arsenal, ni Newcastle ne serait passé à l’action avec une offre formelle.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en février dernier, le transfert Bruno Guimarães a affecté Lucas Paquetá qui se sent de plus en plus isolé à l’OL. La saison en demi-teinte du club lyonnais et l’absence de coupe d’Europe lors du prochain exercice semblerait avoir scellé son avenir à Lyon. Que ce soit l’OL ou le clan Paquetá, les deux parties sembleraient être prêts à se séparer cet été.

Le PSG pense toujours à Paquetá

Conseiller football du PSG, Luis Campos pourrait bien tenter un coup pour Lucas Paquetá et ce, bien que Vitinha ait déjà déposé ses valises à Paris et alors que le PSG a déjà dégainé une offre de 10M€ comme le10sport.com vous l’a dévoilé. Néanmoins, le LOSC espérerait une meilleure proposition de transfert de la part du PSG. Le Paris Saint-Germain ne serait clairement pas seul dans la course à la signature de Lucas Paquetá.

Arsenal et Newcastle intéressés par Paquetá, mais aucune offre n’a été dégainée

Comme Ben Jacobs l’a dévoilé ce mercredi soir, Arsenal, Newcastle et la Roma seraient venus aux renseignements auprès de l’OL pour le transfert de Lucas Paquetá. Arsenal et Newcastle exploreraient tous deux diverses options pour ce poste de milieu créatif. Paquetá serait bien l’une d’elles, cependant, ni Arsenal, ni Newcastle n’aurait dégainé une offre de transfert à l’OL pour l’international brésilien. D'ailleurs, Fabrizio Romano a révélé dans Caught Offside lundi qu'il n'y avait eu aucun contact entre Arsenal et le clan Paqueta. « Actuellement, le clan Paqueta nie les négociations car pour le moment, Arsenal n’a fait aucune offre pour Lucas. L’OL finit souvent par vendre ses stars, mais Paqueta sera cher. Son club voudrait au moins 60-65M€ plus des bonus pour le Brésilien ».

Lyon will seriously consider offers for Lucas Paqueta for £55m (€65m). Jean-Michel Aulas will not hold out for the near £70 million price-tag he quoted in January. Lyon accept Paqueta wants to leave this window & won’t stand in his way if they receive a satisfactory offer. — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 13, 2022

Paquetá est prêt à relever le challenge Premier League