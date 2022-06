Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Les cinq recrues les plus marquantes du mercato

Publié le 20 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Habitué aux grosses opérations sur le marché des transferts, même bien avant le rachat du club par le Qatar, le PSG a toujours réussi à faire venir des grands noms pour garnir son effectif. Retour sur les cinq plus grosses opérations du club de la capitale en période de mercato.

1-Lionel Messi

Difficile de débuter notre classement sans mentionner l’arrivée en fanfare de Lionel Messi l’été dernier. Au terme d’un long feuilleton, l’attaquant argentin s’était vu signifier de la part du FC Barcelone que son contrat ne pouvait finalement pas être prolongé en raison de gros soucis financiers, et Messi s’est alors retrouvé libre sur le marché et la possibilité de s’engager où bon lui semblait. Le Qatar, qui avait toujours gardé un œil sur La Pulga depuis son rachat du PSG en 2011, s’est donc jeté sur l’occasion et a réussi à convaincre en quelques jours la légende du FC Barcelone de s’engager dans la capitale. Lionel Messi est sous contrat jusqu’en 2023 avec une année supplémentaire en option. Un véritable coup de légende sur le marché des transferts.

Mercato - PSG : Florentino Pérez affiche un regret avec le transfert de Lionel Messi https://t.co/exL1t3riWy pic.twitter.com/KKrAcpC6bO — le10sport (@le10sport) June 16, 2022

2-Neymar

L’année 2017 a assurément été un tournant dans l’évolution du projet QSI au sein du PSG. Quelques mois après l’humiliation de la remontada en Ligue des Champions, le Qatar a souhaité lavé cet affronter en frappant un énorme coup sur le mercato et en recrutant Neymar en provenance du FC Barcelone. Le plan mis en place par Doha a fonctionné : la clause libératoire de l’attaquant brésilien, qui s’élevait à 222M€, a été levée, permettant ainsi au PSG de boucler le transfert le plus onéreux de l’histoire du marché des transferts.

3-Zlatan Ibrahimovic

Retour sur la première grande star confirmée de l’ère QSI au PSG, qui avait bouclé son arrivée en 2012 dans la capitale : Zlatan Ibrahimovic. Le Qatar était en quête de grands noms pour lancer son projet, et grâce au réseau important de Leonardo en Serie A, le géant suédois avait été transféré en provenance du Milan AC, et l’opération avait été vécue à l’époque comme un incroyable événement dans la capitale : présentation au Parc des Princes, suivie d’un passage sur la boutique du PSG sur les Champs-Élysées avant de finir par une séance photo aux pieds de la Tour Eiffel, Ibrahimovic était bien la première superstar du projet QSI.

4-Ronaldinho

Bien avant l'ère qatarie et pour lancer sa grande carrière en Europe, Ronaldinho avait choisi de rejoindre le PSG en 2001 alors que des écuries bien plus prestigieuses lui faisaient les yeux doux. Un choix payant de la part du numéro 10 brésilien, qui n’était à l’époque qu’un simple espoir dans son pays et avait besoin de s’affirmer avant de tutoyer les sommets du football mondial. Au final, Ronaldinho n’aura passé que deux saisons au sein du PSG, ce qui lui a notamment permis de faire partie de l’équipe du Brésil qui sera sacrée championne du Monde en 2002, et il a ensuite rejoint le FC Barcelone en 2003 pour 25M€. Une très grosse somme sur le mercato pour l’époque.

5-Pedro Miguel Pauleta

Et pour pallier ce départ de Ronaldinho en 2003, le PSG était en quête d’un profil redoutable en attaque et a décidé de jeter son dévolu sur Pedro Miguel Pauleta. Meilleur joueur de Ligue 1 lors des deux dernières saisons, le buteur portugais est arrivé des Girondins de Bordeaux pour 11M€ et il a marqué l’histoire du PSG dont il est longtemps resté le meilleur buteur de l’histoire (avant d’être délogé par Edinson Cavani). Il a finalement pris sa retraite en 2008 avec le maillot du PSG sur le dos.