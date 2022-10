Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le verdict est tombé pour le mercato de Kylian Mbappé

Publié le 20 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

En dépit des nombreuses spéculations parues à ce sujet ces derniers jours, il semble inenvisageable d’imaginer Kylian Mbappé quitter le PSG dès le prochain mercato de janvier. Un journaliste confirme la tendance au sujet de l’attaquant français.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? La rupture entre l’attaquant français et sa direction semble se préciser depuis maintenant quelques mois, entre les promesses non-tenues et les révélations inattendues de Mediapart . Et même si le principal intéressé a calmé le jeu dimanche soir après le choc entre le PSG et l’OM, difficile d’y voir vraiment clair dans le jeu de Mbappé.

Rien pour Mbappé en janvier ?

Interrogé par Wett Freunde, le journaliste Gianluca Di Marzio a livré ses vérités sur le feuilleton Mbappé au PSG : « Je ne pense pas que le PSG, qui a décidé de refuser 180 millions d'euros l'année dernière alors qu'il restait six mois de contrat, le laissera partir dans la même situation. Car ils ont décidé de créer une marque avec lui. L'image de Kylian, pour le PSG, pour la Coupe du monde au Qatar. Nous savons tous à quel point il est important pour les propriétaires du PSG d'avoir Kylian dans cette équipe », indique le journaliste de Sky Italia .

« Mbappé, difficile de le vendre en janvier »