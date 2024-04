Transferts - PSG : Le Real Madrid a un problème avec Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord verbal avec le Real Madrid. Toutefois, les deux parties ont encore des choses à régler avant de pouvoir officialiser leur signature, et notamment la question des droits à l'image. Ainsi, les négociations ne seraient pas encore terminées.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va claquer la porte du Parc des Princes à la fin de sa septième saison. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant de 25 ans va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Une information confirmée par Relevo , qui a fait un point sur ce dossier ce mardi.

Mbappé et le Real ne sont pas d'accord pour les droits à l'image

Selon les informations de Relevo , Kylian Mbappé et le Real Madrid ont un accord verbal pour boucler un transfert à 0€ cet été. Toutefois, les deux camps n'auraient pas encore mis un terme à leurs négociations.

Le clan Mbappé veut négocier jusqu'au bout