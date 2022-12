Transferts - PSG : Le Qatar peut trembler sur le mercato

Thomas Bourseau

Jude Bellingham (19 ans) dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2025 au Borussia Dortmund. Pas de quoi effrayer Nasser Al-Khelaïfi qui a ouvertement fait part de l’intérêt du PSG pour l’international anglais dernièrement. Pour autant, et malgré la concurrence féroce dans cette opération, Manchester City ne tremblerait pas.

Cela fait quelques semaines à présent que Jude Bellingham enflamme le marché des transferts et figure précisément dans le viseur du PSG. Et ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi qui affirmera le contraire. Le président du Paris Saint-Germain a profité de la Coupe du monde au Qatar afin de livrer une interview à Sky Sports il y a deux semaines de cela.

Le PSG vide son sac sur son intérêt pour Jude Bellingham

Au cours de ladite interview, le président Al-Khelaïfi a confirmé l’intérêt du PSG pour Jude Bellingham en faisant passer le message suivant. « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club ».

Mercato - PSG : Mbappé brille au Qatar, le Real Madrid se tient prêt https://t.co/ts57hkMsNd pic.twitter.com/i5yqTYLGBp — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Manchester City calme face à la concurrence pour Bellingham