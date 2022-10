Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le Mondial va dicter le mercato de Lionel Messi

Publié le 8 octobre 2022 à 00h00

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve face à un certain dilemme pour son avenir. Libre de tout contrat en juin prochain, l’Argentin compterait sur ses performances sur la scène internationale qu’est la Coupe du monde afin de décider quoi faire pour son prochain challenge, à savoir continuer au PSG, s’en aller au FC Barcelone ou bien se rendre en Major League Soccer.

Lionel Messi pourrait ne pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. En effet, après seulement deux saisons au PSG, le septuple Ballon d’or se trouve dans l’ultime année de son contrat au sein du club de la capitale. Certes, une option pour une saison supplémentaire a été incluse dans le bail en question, mais pour qu’elle puisse être activée, il faudrait également que le clan Messi donne son aval. Et il semblerait que la Coupe du monde au Qatar aura une forte incidence sur la suite de sa carrière et sur sa grande décision de l’été prochain.

La Coupe du monde donnera un élément de réponse à Messi

Invité à s’exprimer pour la Cadena COPE , Guillem Balague s’est confié sur le dossier Lionel Messi. D’après les informations du biographe du septuple Ballon d’or, la Coupe du monde sera un indicatif de taille dans l’esprit de Messi concernant ses capacités à continuer d’évoluer au plus haut niveau. D’après le journaliste de la CBS Sports et à la BBC , l’Argentin décidera d’une part de poursuivre sa carrière internationale selon ses performances avec l’ Albiceleste et en parallèle, il prendra une décision sur son avenir.

Mercato - PSG : Messi en route vers le FC Barcelone ? La réponse est connue https://t.co/2SCRpdO03d pic.twitter.com/qaFXOPQARh — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

Le PSG, le Barça, et l’Inter Miami, quoi de neuf ?

À l’instant T, le PSG préparerait une offre de prolongation de contrat d’une saison, plus une autre en option, voire une troisième année si les deux parties venaient à trouver un accord sur ce point. Du côté du FC Barcelone, seul Xavi Hernandez semblerait être déterminé à témoigner du retour de Messi. Pour ce qui est de l’Inter Miami, le numéro 30 du PSG n’y songerait uniquement lorsqu’il ne s’estimerait plus en mesure de rester au plus haut niveau.