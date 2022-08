Foot - Mercato - PSG

PSG : Le mercato d'Icardi bouge enfin, un départ bientôt bouclé ?

Publié le 18 août 2022 à 21h35 par Arthur Montagne

A l'image de plusieurs joueurs jugés indésirables, Mauro Icardi s'entraîne en marge du groupe professionnel et s'est clairement vu indiquer la porte de sortie par le PSG. Encore faut-il trouver un club susceptible de s'intéresser à l'attaquant argentin. Consciente de la situation, Wanda Nara s'active et se serait même rendue à Istanbul afin de trouver une solution pour son mari.

Cet été, le PSG a décidé de se séparer des services de Leonardo, notamment dans l'optique de réussir un dégraissage plus important de son effectif. Ce sont donc Luis Campos et Antero Henrique qui sont en charge de cette opération. Et les deux hommes ont employé les grands moyens avec notamment la création d'un loft composé de joueurs indésirables. Pour le moment, cela s'avère plutôt efficace puisque après les transferts définitifs d'Alphonse Areola, qui est donc resté à West Ham, et Marcin Bulka, dont l'option d'achat a été levée par l'OGC Nice, ce sont Arnaud Kalimuendo et Thilo Kehrer qui ont été vendus, respectivement au Stade Rennais et à West Ham. D'autres départs sont bien engagés à l'image de ceux d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera. Les cas de Layvin Kurzawa et Julian Draxler sont plus compliqués. En revanche, ça s'active pour Mauro Icardi.

Galtier ne compte plus sur Icardi

Il faut dire que Christophe Galtier a clairement reconnu qu'il ne comptait plus sur l'attaquant argentin. « J'ai vu Mauro en début de semaine, à la reprise. Son absence le week-end dernier était lié à un choix sportif. Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ », assurait l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'ajouter que le club travaille pour son départ : « Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance. Il a pas tout perdu comme ça, mais c'est vrai que ça fait deux ans que c'est difficile. Le fait de changer de lieu, de trouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière ».

Transferts - PSG : Une vérité éclate dans le feuilleton Mauro Icardi https://t.co/0IeJDeIHDA pic.twitter.com/09g1Mxe2QW — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Wanda Nara répond au PSG...

Un message visiblement clairement reçu par Wanda Nara qui évoquait auprès de la télévision argentine la situation de Mauro Icardi : « Ce sont des choses qui arrivent lorsqu’il y a un changement d’entraineur et que le nouveau prend d'autres décisions. C'est pour cela qu’il y a des changements ou des transferts, ça peut arriver mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation dans ce club et dans d'autres clubs . » Néanmoins, la femme et agent de l'attaquant ne manquait pas de mettre la pression sur le PSG. « Il fait toujours partie de ce club et cela sera le cas pour les deux prochaines années au moins. Pour casser un contrat il faut payer beaucoup d’argent et ce n’est pas la situation du moment », ajoutait-elle.

... et s'active pour le transfert d'Icardi