PSG : Le mercato de Luis Campos prend une autre tournure

Publié le 16 août 2022 à 14h35 par Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de se séparer d’une bonne partie de son effectif avec de dégraisser et de récupérer des liquidités, le PSG peine à boucler les ventes espérées depuis le début du mercato estival. Mais la tendance est finalement en train de s’inverser depuis quelques jours, et Luis Campos semble toucher au but sur plusieurs dossiers.

Interrogé samedi soir au micro de Canal + après le carton du PSG contre Montpellier (5-2) en championnat, Christophe Galtier faisait le point sur l’opération dégraissage mise en place au sein du club de la capitale avec les nombreux indésirables poussés vers la sortie : « Où est-ce qu’on en est sur le mercato ? Il y a des joueurs sur le départ, d'autres en instance de départ. La direction souhaitait un renouvellement de l'effectif, tout va s'enchaîner avec le Championnat, la C1 et la Coupe du monde », a indiqué Galtier, confirmant donc des départs encore à venir alors que le mercato fermera ses portes dans deux semaines. À cet effet, plusieurs profils tels que Mauro Icardi, Idrissa Gueye, Rafinha, Layvin Kurzawa ou encore Ander Herrera se retrouvent plus que jamais poussés vers la sortie par le PSG.

Kalimuendo, le gros coup dans le sens des départs

La semaine dernière, le PSG a bouclé ce qui sera très certainement sa plus grosse vente du mercato estival puisqu’Arnaud Kalimuendo (20 ans) a été transféré au Stade Rennais pour 20M€, lui qui n’est jamais vraiment entré dans les plans de son club formateur : « Je suis content de rejoindre le Stade Rennais, ça a pris un long moment, mais voilà, c’est un club que j’ai toujours aimé regarder et je suis content de pouvoir évoluer sous les couleurs rouges et noires. Je me sens totalement prêt, totalement bien préparé. Je suis resté sérieux et j’espère faire mes premières apparitions le plus vite possible », confiait l’ancien buteur du PSG après l’officialisation de son transfert.

Kehrer va suivre…

Et pour le prochain départ bouclé par le PSG, après Alphonse Areola (West Ham, 10M€), Marcin Bulka (OGC Nice, 2M€), Colin Dagba (RC Strasbourg, prêt), Georginio Wijnaldum (AS Rome, prêt) et donc Kalimuendo, il faut regarder du côté de la charnière centrale… Selon les révélations de Fabrizio Romano, confirmées un peu partout en Europe par la suite, Thilo Kehrer est sur le point d’être vendu par le PSG à West Ham, dans le cadre d’un transfert qui avoisinera les 15M€. Une vente qui devrait donc soulager les finances, et Luis Campos pourrait suivre avec d’autres départs qui semblent plutôt bien engagés.

Navas, Paredes, Herrera… Bientôt la sortie ?

En effet, Keylor Navas est annoncé avec insistance du côté de Naples où un accord semble de plus en plus plausible avec le PSG. Autre dossier qui se réchauffe au fil des joueurs : Leandro Paredes à la Juventus Turin, mais difficile de savoir s’il s’agira d’un prêt ou d’un transfert sec pour cette opération. De son côté, Ander Herrera semble se rapprocher d’un retour à l’Athletic Bilbao à en croire les dernières révélations de la presse espagnole qui annonce que tout est bouclé pour le milieu de terrain du PSG. Et enfin, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Eric Junior Dina Ebimbe s’apprête à rejoindre l’Eintracht Francfort pour 7M€.