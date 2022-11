Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le mercato de Campos impacté par... l'avenir de Guardiola !

Publié le 15 novembre 2022 à 14h30

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, İlkay Gündoğan pourrait quitter Manchester City libre à l'issue de la saison. Une opportunité de marché que le PSG pourrait tenter de saisir. L'international allemand s'est prononcé sur son avenir et révélant que la situation de Pep Guardiola pourrait avoir une influence sur son choix.

L'été prochain, le PSG cherchera probablement à densifier son entrejeu. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos fait le forcing pour le transfert d'Andrey Santos, crack qui évolue à Vasco de Gama. Mais en plus du jeune brésilien, le PSG semble à l'affût de joueurs d'expérience. D'après Relevo , la piste menant à İlkay Gündoğan a été activée. Il faut dire que le contrat de l'international allemand à Manchester City s'achève en juin prochain.

Mercato - PSG : Campos le veut, Guardiola lui met un stop https://t.co/t1WmUP4rXC pic.twitter.com/iLDl3D8TpX — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Gündoğan sort du silence pour son avenir

Dans les colonnes de Kicker , İlkay Gündoğan s'est d'ailleurs prononcé sur son avenir : « Je ne sais pas si cela a un rapport avec l'âge, mais je suis plutôt détendu à ce sujet. Même si cela n'a plus l'air de grand-chose, l'été 2023 me semble encore si loin. Je ne me fais pas trop de soucis à ce sujet pour le moment (...) Bien que je me sente très bien à Manchester et que je sois très satisfait. Je dois beaucoup au club et j'ai vécu beaucoup de bons moments. En conséquence, je peux en principe m'imaginer y passer encore quelques années . »

«Liverpool ? Non, je ne peux pas l'imaginer»

Encore incertain concernant son futur, İlkay Gündoğan écarte toutefois la perspective d'évoluer à Liverpool, malgré la présence de son ancien entraîneur, Jürgen Klopp. « Je pense que je peux exclure que cela se produise. Tout le monde sait à quel point j'aime et j'apprécie Klopp. Mais cela fait maintenant plusieurs années que je suis à City. Et maintenant, en tant que capitaine de City, aller chez le rival de Liverpool ? Non, je ne peux pas l'imaginer », ajoute l'Allemand qui conclut en reconnaissant que l'avenir de Pep Guardiola devrait également avoir une influence sur sa future décision.

L'avenir de Guardiola peut tout changer