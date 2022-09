Foot - Mercato - PSG

PSG : La vérité sur le mercato de Neymar

Publié le 19 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Si Neymar est un joueur du PSG, cela n’était clairement pas gagné il y a quelques semaines de cela. En effet, après 5 saisons passés sous le maillot parisien, le Brésilien ne faisait plus vraiment l’unanimité auprès des décideurs qataris. Il a alors été question d’un possible transfert de Neymar, bien que Luis Campos a démenti cela. Quelle est alors la vérité ?

Durant le dernier mercato estival, le feuilleton Neymar a fait l’objet de nombreuses rumeurs. En effet, malgré le contrat longue durée du Brésilien au PSG, il a été question d’un possible transfert. Ne comptant plus sur le numéro 10, les Qataris auraient cherché à s’en séparer, d’autant que Kylian Mbappé n’aurait pas été contre cela. Ainsi, Neymar aurait été proposé à droite et à gauche, notamment à Manchester City, mais Pep Guardiola n’était pas intéressé. Finalement, l’ancien du FC Barcelone n’a pas bougé du PSG, où il rayonne depuis le début de la saison.

« Il n’était pas sur le départ »

Que s’est-il alors réellement passé sur le mercato pour Neymar ? La question a dernièrement été posée à Luis Campos, le conseiller sportif du PSG. Et lors de son passage au micro de RMC , le Portugais avait alors été très clair concernant Neymar, assurant : « Neymar ? Il n’était pas sur le départ. J’ai entendu dire que Mbappé aurait demandé le départ de Neymar, mais c’est faux. On a toujours compté sur les trois devant ».

