Ce n'était plus un secret pour personne, mais Kylian Mbappé a malgré tout voulu annoncer son départ du PSG. Le capitaine de l'équipe de France a fait savoir qu'il n'allait pas prolonger. Sauf retournement de situation de dernière minute, il évoluera sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Le PSG, de son côté, se sentirait trahi par Fayza Lamari.

« Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. » Ces mots sont signés Kylian Mbappé. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le capitaine de l’équipe de France a fait savoir qu’il allait quitter le PSG une fois son contrat expiré le 30 juin prochain. Et sauf retournement de situation de dernière minute, le natif de Bondy a déjà tranché pour sa prochaine destination.

Direction le Real Madrid pour Kylian Mbappé

En effet, Kylian Mbappé devrait prendre la direction du Real Madrid. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les Merengue avaient une longueur d’avance sur Liverpool et Manchester United pour sa signature. Et ces dernières heures, Fabrizio Romano a annoncé que tout était bouclé pour l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il ne manquerait plus que l’annonce de la Casa Blanca pour officialiser définitivement la chose. Le champion du monde 2018 devrait bien évoluer sous la tunique blanche du pensionnaire de La Liga la saison prochaine.

Le PSG se sent trahi