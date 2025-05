Transferts - PSG : La prochaine folie dévoilée en direct à la télévision ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG ces derniers mois, Rayan Cherki avait finalement décidé de rester à l’OL. Et alors qu’il vient de réaliser une grosse saison, le jeune phénomène a fait le buzz dimanche soir lors des Trophées UNFP avec un appel du pied à peine masqué pour rejoindre le PSG cet été.

Et si Rayan Cherki (21 ans) était la prochaine folie du PSG sur le marché des transferts ? Le jeune crack de l’OL a été, avec Lucas Chevalier (LOSC), le seul joueur n’évoluant pas dans le club parisien à figurer dans l’équipe-type de la saison en Ligue 1. Auteur de 12 buts et 19 passes décisives (toutes compétitions confondues) depuis le début de la saison avec l’OL, Cherki devrait donc logiquement changer d’air lors du prochain mercato. Et le PSG semble déjà avoir ses faveurs…

Cherki honoré aux Trophées UNFP

Interrogé dimanche soir en direct sur beINSPORTS pendant la cérémonie des Trophées UNFP, Rayan Cherki ne dissimulait pas sa fierté de figurer dans l’équipe-type de la saison en Ligue 1 : « C’est un plaisir quand on voit les bons joueurs qui se trouvent ici. Maintenant je vais parler à Bradley : j’espère qu’Ousmane ne va pas marquer beaucoup de buts à la dernière journée parce qu’on va se battre avec Maghnes pour le titre de meilleur passeur. Mais que le meilleur gagne », a-t-il lâché, avant de lancer un appel du pied au PSG.

« Je me sentirais bien au PSG »

« Si je me sentirais bien dans ce vestiaire du PSG ? Oh oui, je les connais tous. Ousmane est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Si c’est une passe décisive pour la direction sportive du PSG ? Je ne sais pas », a lâché Rayan Cherki avec une sortie qui n’a pas manqué de faire couler beaucoup d’encre. Reste à savoir si le PSG tentera le coup cet été.