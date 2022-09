Foot - Mercato - PSG

PSG : La grande décision de Luis Campos en fin de mercato

Publié le 20 septembre 2022 à 02h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Considéré comme le nouveau crack prometteur du projet QSI au PSG, Warren Zaïre-Emery a d’ailleurs tapé dans l’œil de Christophe Galtier, son entraîneur, ainsi que de Luis Campos. Et le conseiller sportif du PSG a refusé des offres en fin de mercato pour conserver son jeune milieu de terrain.

Cet été, le PSG a laissé filer de jeunes talents au milieu de terrain tels que Xavi Simons (parti libre au PSV Eindhoven) et Edouard Michut (transféré à Sunderland pour 5M€). Mais le club de la capitale a encore de la ressource à ce poste parmi ses titis, et on pense bien évidemment à Warren Zaïre-Emery (16 ans), qui aurait pourtant pu quitter le PSG en toute fin de mercato estival.

Campos a refusé des offres pour Zaïre-Emery

Comme l’explique L’Equipe lundi, le conseiller sportif du PSG Luis Campos a refusé des offres de prêt à la fin du mercato estival pour Warren Zaïre-Emery, dont le contrat actuel court jusqu’en 2025.

Galtier adore son profil

Il faut dire que Christophe Galtier a rapidement apprécié le profil du jeune milieu de terrain dès sa nomination au poste d’entraîneur du PSG au début de l’été, ce qui avait d’ailleurs accéléré la cadence pour sa prolongation de contrat qui a été actée mi-juillet.