PSG : Kylian Mbappé reçoit un improbable appel du pied

Publié le 19 juillet à 20h45 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a pris la décision de prolonger son contrat au PSG alors qu’il semblait bien parti pour déposer ses valises au Real Madrid. En interview, Mbappé a par la suite fait savoir qu’il avait un lien fort qui l’unissait au Milan AC. L’occasion pour le chanteur Soolking de l’inciter à signer en faveur du club milanais.

Le 21 mai dernier, lors de l’ultime journée de Ligue 1 dans le cadre de la réception du FC Metz (5-0), Kylian Mbappé se présentait sur la pelouse du Parc des princes accompagné du président Nasser Al-Khelaifi pour annoncer sa prolongation de contrat au PSG jusqu’en juin 2025. Et ce, alors qu’un départ libre de tout contrat au Real Madrid semblait bouclé.

« Ma connexion avec Milan est spéciale »

Les jours suivants, Kylian Mbappé a multiplié les interviews dans les médias anglais, français, espagnols et italiens pour expliquer son choix. Pour La Gazzetta dello sport , Mbappé révélait en mai dernier qu’il avait un lien fort avec le Milan AC si jamais il devait arborer la tunique d’un club évoluant en Serie A. « Ma connexion avec Milan est spéciale. Quand j’étais enfant, j’avais une nourrice italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille. Ce sont tous des supporters de Milan. Donc, grâce à eux, j’ai aussi encouragé les Rossoneri et j’ai regardé beaucoup de matchs de Milan ».

« Viens, n’aie pas peur »