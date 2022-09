Foot - Mercato - PSG

PSG : Kylian Mbappé affole déjà le mercato

Publié le 15 septembre 2022 à 02h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Finalement prolongé par le PSG au terme d’un long feuilleton et alors qu’il semblait promis à un départ libre en direction du Real Madrid la saison dernière, Kylian Mbappé continue d’affoler le marché. En plus de l’écurie espagnole, trois cadors de Premier League auraient des vues sur l’attaquant français du PSG.

Ces derniers jours, la fameuse prolongation de contrat de Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d’encre, et pour cause : le PSG avait annoncé un nouveau bail signé jusqu’en 2025, alors qu’il s’agirait en réalité de 2024 + une année supplémentaire en option, qui ne serait levée qu’au bon vouloir de Mbappé. En clair, dans un peu plus d’un an, le PSG pourrait encore perdre la main sur le destin de son attaquant.

Mbappé libre en 2024 ?

Si ces révélations venaient à se confirmer, Kylian Mbappé serait alors libre d’envisager un départ gratuit dès le mois de janvier 2024 pour la destination de son choix, un cas de figure qui n’est pas sans rappeler le scénario de l’an passé lorsqu’il était question du Real Madrid.

Transferts - PSG : Le feuilleton Mbappé repart de plus belle sur le mercato ? https://t.co/pE8GVhiM62 pic.twitter.com/iKKWiG4ol2 — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Les cadors anglais sont là