Transferts - PSG : Jackpot pour Marco Verratti !

L’idylle d’onze longues années entre Marco Verratti et le PSG va prendre fin dans les prochaines. Recruté de Pescara pour 12M€ en 2012, Verratti devrait rapporter 45M€ au Paris Saint-Germain au niveau de l’indemnité du transfert. Pour le champion d’Europe en titre avec l’Italie, un salaire XXL l’attendrait à Al-Arabi au Qatar.

Marco Verratti aurait pu rejoindre le FC Barcelone, Chelsea ou encore le Bayern Munich. C’est du moins ce que L’Équipe a confié ces dernières heures. Les trois clubs en question se seraient penchés sur le dossier Verratti dans l’optique de boucler un prêt. Le comité de direction du PSG aurait rejeté cette éventualité, ne prenant en considération qu’un transfert sec de son milieu de terrain sous contrat jusqu’en 2026.

Le prix du transfert de Verratti est confirmé

Direction Al-Arabi pour Marco Verratti où il devrait retrouver Abdou Diallo et Rafinha, deux ex-coéquipiers du Paris Saint-Germain pour l’international italien. Et alors que la presse évoquait jusqu’à peu un transfert de 50M€ convenu entre le PSG et Al-Arabi pour Verratti, le montant de l’opération serait finalement de 45M€ selon La Stampa. De quoi permettre au PSG de faire une belle plus-value avec ce transfert.

Un contrat en or signé par Verratti au Qatar ?