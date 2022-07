Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Interpellé par Galtier, Neymar a tranché pour son avenir

Publié le 5 juillet 2022 à 19h10 par Thomas Bourseau

Cela fait à présent plus d’une semaine que l’avenir de Neymar semble s’écrire en pointillés au PSG. Et alors qu’il a été question d’une volonté commune à la fois du club et du Brésilien de mettre un terme à leur collaboration cet été, la vérité serait tout autre. Neymar n’aurait nullement l’intention de quitter le PSG et voudrait y remporter la Ligue des champions.

En mai 2021, le PSG officialisait la prolongation de contrat de Neymar pour trois saisons supplémentaires à compter de l’expiration de son ancien contrat, soit jusqu’en juin 2025. Cependant, comme le10sport.com vous l’affirmait à l’époque, une clause incluse dans le bail en question pour automatiquement rallonger ce contrat pour deux autres années à compter du 1er juillet 2022 est désormais active. De quoi compliquer les affaires de la direction du PSG qui aimerait se séparer de Neymar avant la clôture du mercato.

Malgré les rumeurs, Galtier compte sur Neymar

C’est en effet l’information communiquée la semaine dernière par Le Parisien. Le quotidien de la capitale évoquait même une porte de sortie concrète : la Premier League et Chelsea ou Manchester United pour Neymar. Cependant, officiellement présente à la presse ce mardi, Christophe Galtier a montré qu’il comptait sur Neymar la saison prochaine. « Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir un joueur comme lui dans son équipe ? J'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar. Je vais le rencontrer, être à l'écoute, mais je souhaite qu'il reste chez nous. C'est toujours mieux d'avoir un joueur d'une telle classe avec nous ».

Neymar veut rester et remporter la Ligue des champions au PSG