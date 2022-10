Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Enfin une bonne nouvelle pour le mercato de Campos

Publié le 22 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps déterminé à recruter Milan Skriniar l’été dernier, le PSG a finalement été contraint de tirer un trait sur le défenseur slovaque de l’Inter Milan, toujours courtisé en vue du prochain mercato. Et le Qatar aura enfin une ouverture auprès du club italien pour recruter Skriniar.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a tout tenté pour faire venir Milan Skriniar l’été dernier, en vain : « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan », confiait Christophe Galtier après la fermeture du mercato sur cet échec Skriniar au PSG. Mais le dossier n’est pas encore bouclé.

🔴🔵 Info @le10Sport : le #PSG va revenir à la charge pour #Skriniar cet hiver et l’Inter entrouvre pour la première fois la porte à un départ. Voici la condition 👇🏼https://t.co/qnnO92ZpTQ — Bernard Colas (@BernardCls) October 21, 2022

Le PSG va revenir à la charge

Le PSG, toujours autant déterminé à faire venir Skriniar en janvier, entend bien miser sur le fait qu’il ne reste plus que six mois de contrat au défenseur slovaque pour se retrouver en position de force et faire plier la direction de l’Inter Milan pour un transfert plutôt que de voir son joueur partir libre en juillet prochain. Et le PSG a enfin de bonnes raisons d’y croire pour Skriniar…

L’Inter prêt à lâcher Skriniar ?

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité vendredi, le PSG est déjà en train de mettre son plan en place pour le transfert de Milan Skriniar durant le mercato de janvier, et Luis Campos sait à quoi s’en tenir pour le défenseur slovaque. D’après nos sources, l’Inter Milan est enfin disposé à envisager une vente de son joueur en janvier à l’unique condition de ne pas être qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Dans le cas contraire, Skriniar restera quoi qu’il en soit en Italie, même si le risque de le voir partir libre en fin de saison est réel. Le PSG est donc prévenu…