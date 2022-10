Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Coup de tonnerre sur le mercato, N'Golo Kanté a tranché pour son arrivée au PSG

Publié le 6 octobre 2022 à 18h30

Bernard Colas

Dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, N’Golo Kanté semble se diriger vers la sortie. Actuellement dans sa dernière année de contrat, l’international français ne devrait pas prolonger à Chelsea, de quoi offrir une fenêtre de tir à Luis Campos, mais le milieu de 31 ans aurait d’autres priorités pour son avenir.

Ces dernières années, le nom de N’Golo Kanté est régulièrement revenu au moment d’évoquer le mercato du PSG. Une piste qui fait encore parler, alors que le champion du monde tricolore est actuellement dans sa dernière année de contrat. Joueur de Chelsea depuis 2016, N’Golo Kanté se dirige en effet vers la sortie, de quoi laisser un peu d’espoir à Luis Campos, qui pourrait avoir une belle occasion de renforcer l’entrejeu du PSG à moindres frais, mais le milieu de terrain aurait d’autres priorités en tête.

Départ en vue pour Kanté ?

Selon Foot Mercato , l’heure serait au départ pour N’Golo Kanté. En proie à plusieurs blessures ces derniers mois, l’ancien joueur du SM Caen n’a disputé que deux matches cette saison, ce qui devrait inciter Chelsea à laisser partir son numéro 7 l'été prochain, un moyen pour le pensionnaire de Premier League d’alléger sa masse salariale, alors que N’Golo Kanté perçoit environ 10M€ par an. Pour autant, cela ne devrait pas arranger les affaires du PSG pour autant.

N’Golo Kanté ferme encore la porte au PSG