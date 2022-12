 Transferts - PSG : Confronté au Real Madrid, le Qatar n’a pas dit son dernier mot

Thomas Bourseau

De par ses prestations avec le Borussia Dortmund et l’Angleterre, Jude Bellingham (19 ans) aurait tapé dans l’oeil du PSG, du Real Madrid et de Liverpool pour ne citer qu’eux. Et alors que la presse espagnole évoque une préférence du joueur pour le champion d’Europe, la vérité éclate.

Jude Bellingham a confirmé tous les espoirs placés en lui pendant le Mondial au Qatar avec l’Angleterre et sa bonne dynamique depuis le début de la saison avec le Borussia Dortmund. Au point où Nasser Al-Khelaïfi a publiquement fait part de l’intérêt du PSG pour son transfert en avouant au passage à Sky Sports que tout le monde voulait Bellingham.

Jude Bellingham voudrait le Real Madrid selon la presse espagnole

Le jeune milieu de terrain de 19 ans du Borussia Dortmund, où son contrat arrivera à expiration en juin 2025, figurerait également dans les petits papiers de Liverpool et du Real Madrid. Mais selon Goal España, Jude Bellingham préférerait arborer la tunique du Real Madrid plutôt que celle de Liverpool ou d’un autre club.

Pas de décision définitive pour Bellingham