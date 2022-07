Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos tente un coup osé sur le mercato

Publié le 27 juillet 2022 à 16h10 par Arthur Montagne

Bien décidé à alléger son effectif, le PSG a dressé une liste d'indésirables sur le mercato sur laquelle figure notamment Layvin Kurzawa. Mais se séparer de l'ancien Monégasque n'est pas une mince affaire. Par conséquent, Luis Campos tente de le glisser dans des discussions pour d'autres joueurs.

Bien que le PSG n'est pas réellement constituer de loft comme il en a été question, plusieurs joueurs savent que leur avenir ne passe pas par le club de la capitale. C'est notamment le cas de Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Layvin Kurzawa, qui sont tous restés à Paris pendant que le reste du groupe s'envolait pour le Japon où le PSG s'est rendu pour sa tournée estivale..

Kurzawa est encore proposé à la Juve

Cependant, trouver des clubs intéressés n'est pas chose aisée. Par conséquent, Luis Campos tente des coups. Ainsi, comme le révèle Rai Sport , à l'occasion des discussions avec la Juventus pour le transfert de Leandro Paredes, le PSG aurait une nouvelle fois tenté de proposer Layvin Kurzawa à la Vieille Dame. Pour le moment, la réponse du club turinois n'a pas filtré.

Buongiorno. La #Juventus sta valutando di tenere #Kean e frena la trattativa per il ritorno di #Morata mentre resta sempre aperta la pista #Zaniolo. Il #Psg nella trattativa #Paredes ha riproposto #Kurzawa. C’è anche #Jorginho che ha rimandato segnali. — Paolo Paganini (@PaPaganini) July 27, 2022

Galtier espère des ventes