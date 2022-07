Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos reçoit un énorme message sur le mercato

Publié le 29 juillet 2022 à 16h45 par Arthur Montagne

Indésirable au PSG, Thilo Kehrer serait l'une des priorités du Séville FC pour remplacer Jules Koundé qui s'est engagé avec le FC Barcelone. Directeur sportif du club andalou, Monchi assure d'ailleurs que cela devrait bouger prochainement puisqu'un défenseur central est attendu la semaine prochaine.

Le départ de Jules Koundé vers le FC Barcelone pourrait bien rendre service au PSG. Et pour cause, le Séville FC, en quête d'un nouveau défenseur central, aurait fait de Thilo Kehrer sa grande priorité en vue de la saison prochaine, selon Relevo . Il faut dire que Monchi, directeur sportif du club andalou, apprécie tout particulièrement la Ligue 1, un championnat où il a pris l'habitude de recruter. D'ailleurs, le dirigeant espagnol assure qu'il espère boucler l'arrivée d'un nouvel axial dès la semaine prochaine.

Monchi veut un défenseur central, Kehrer en approche ?

« Maintenant, nous avons un défi important. Le plus urgent est de renforcer deux postes qui sont devenus un peu faible : défenseur central et latéral gauche. Nous travaillons et essayons d'être aussi efficaces que possible avec la capacité d'investissement limitée que nous avons, mais avec cette capacité et dans le cadre des règlements de LaLiga. Nous devons faire venir un défenseur central et un défenseur gauche dès que possible. J'espère que la semaine prochaine ces postes pourront être couverts. Il y a des noms, des actions plus ou moins en cours et rien n'est encore bouclé, mais nous avons parcouru un long chemin et ce sont des acteurs qui nous permettront de maintenir notre niveau », assure Monchi sur le site officiel du Séville FC.

Une recrue à Séville la semaine prochaine ?